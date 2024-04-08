Общество 08 апреля 2024, 14:39 Врач Рябков назвал прогулки на свежем воздухе профилактикой метеочувствительности

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Треть населения России сталкивается с метеочувствительностью. Зачастую состояние сопровождается перепадами артериального давления, одышкой, головокружением и болью в мышцах. Об этом рассказал терапевт Андрей Рябков в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, для снижения симптомов следует избегать посещения стран с климатом, который отличается от домашнего. Пребывание в таких местах может стать триггером для развития заболеваний.

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Врач также посоветовал метеозависимым чаще гулять на свежем воздухе и поддерживать физическую активность. Еще один вариант профилактики — сбалансированное питание, добавили «Известия».