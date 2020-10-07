Врач рекомендовал не паниковать из-за роста новых случаев коронавируса

Он объяснил, что это связано с открытием границ и увеличения числа тестов. Сейчас их количество повысилось по сравнению с весной, соответственно и выросло количество зафиксированных случаев.

«Может быть, и тогда было достаточно заболевших, но сейчас мы видим реальный рост заболеваемости», — пояснил Серяков.