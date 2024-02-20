Общество 20 февраля 2024, 12:21 Врач Редина: шоколад и богатая специями пища могут вызывать сердечную аритмию

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Диетолог Ольга Редина перечислила продукты, употребление которых может обернуться сердечной аритмией. В список попали кофе и алкоголь, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, нарушение частоты сокращений способен вызвать шоколад, добавила врач. Однако данная сладость представляет опасность для людей, уже имеющих развивающиеся болезни сердца.

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По словам эксперта, еще одним потенциальным провокатором является богатая жирами и специями пища.