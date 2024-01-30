Общество 30 января 2024, 10:44 Врач Редина: сахарозаменители опасны для детей из-за риска ожирения

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Диетолог Ольга Редина заявила об опасности сахарозаменителей для детей. Среди последствий его употребления — нарушение микрофлоры кишечника и проблемы с пищеварением, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, данное вещество в рационе ребенка способно спровоцировать аллергическую реакцию, добавила врач.

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По ее словам, сахарозаменители могут привести к появлению проблем с метаболизмом, а в дальнейшем — к ожирению. Такой подсластитель развивает у детей неконтролируемый аппетит, пояснила эксперт.