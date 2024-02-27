Общество 27 февраля 2024, 15:07 Врач Редина посоветовала есть фисташки вечером ради крепкого сна

Читать 360tv в

Диетолог Ольга Редина заявила, что фисташки очень полезны для красоты и здоровья. Орехи являются отличным источником различных витаминов и минералов, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, данный продукт оказывает положительное влияние и на качество сна. Он содержит гормон мелатонин, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов.

Реклама

Редина посоветовала съесть несколько фисташек на ночь. Результатом станет крепкий сон. При этом не стоит забывать об индивидуальных реакциях на орех, добавила эксперт.