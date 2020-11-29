Врач развеял популярные мифы о продлении молодости

На сегодня существует немало мифов о косметологии и продлении молодости. Среди них истории об опасном ботоксе или филлерах, которые могут со временем расползтись под кожей. Их развеял врач-дерматолог Станислав Арканников.

В интервью радио Sputnik Арканников рассказал, что нередко мифы, с которыми сталкиваются врачи-косметологи, это результат непрофессиональной работы их же коллег, не доносящих до пациентов смысл всех процедур и манипуляций. Одно из главных заблуждений — то, что можно омолодиться мгновенно.

«Косметология — это терапевтическая специальность, а в терапии ничего не бывает сразу. Процесс идет долгое время, нужно отнестись к нему с терпением и пройти не один курс, — пояснил Арканников. Он добавил, что иначе омолодиться не получится.

Врач также развеял миф о вредном ботоксе, который якобы влияет на мозг и даже разрушает его. Применение ботулотоксина пришло из неврологии, отметил Арканников, где его использовали для лечения тиков. Морщины разглаживаются за счет того, что вещество локально парализует определенную мышцу.

Врач объяснил и принцип работы филлеров. По словам дерматолога, филлер — это безопасный гель, он вводится под кожу, а ее сетчатая структура, в свою очередь, не позволяет ему растекаться.

Медик также опроверг миф о том, что обращаться к косметологу нужно после 40 лет. И в 18 можно приходить на консультации, заметил Арканников. По его словам, ранняя профилактика поможет избежать в будущем серьезных вмешательств.

Еще один развеянный миф о том, что нельзя пользоваться дешевой косметикой. Специалист порекомендовал обращать внимание на состав продукции, а не на ценник. А многие дорогие кремы — это просто раскрученный бренд, отметил дерматолог, и их стоимость объясняется вложениями в рекламу и оформление.

Арканников ранее объяснил, при недостатке каких витаминов цвет кожи тускнеет и появляются морщины. По его словам, красота кожи напрямую зависит от витаминов А, Е и С. Так группа А, или ретинол, помогает активной выработке коллагена и эластина. Помимо прочего, эти вещества стимулируют рост новых слоев клеток и борются с появлением сухости, пигментных пятен и акне