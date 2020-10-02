Врач развеял популярные мифы о COVID-19

Вирус способен «жить» в слюне или слизи в течение нескольких дней после заражения — одна из известных фейковых новостей, отметил медик. Размножение вирусов происходит внутри клеток, на поверхности слизистой они могут пробыть не больше нескольких часов.

Бекетов предупредил, что нельзя промывать нос и горло раствором из соды и вдыхать ее пары. Такая процедура может привести к раздражению верхних дыхательных путей или серьезному ожогу. С медицинской точки зрения лучше всего использовать для промывания носа растворы с гиалуронатом натрия. Они пригодятся для просто механической очистки и промывания, а также для полноценного увлажнения слизистой носа.

Кроме того, нельзя использовать самодельные содовые растворы для ингаляций, они могут нанести серьезный вред. Существует риск ухудшения дыхания, серьезного раздражения верхних дыхательных путей вплоть до бронхоспазма. Некоторые пациенты с серьезными хроническими заболеваниями могут столкнуться с тяжелым приступом с нарушением дыхания.

При появлении симптомов коронавируса лучше обратиться в больницу, а не заниматься самолечением, отметил сайт «Утро.ру».