Общество 14 февраля 2024, 17:13 Врач Ратникова: РСВ-инфекция может спровоцировать летальный исход

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Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) может стать причиной развития бронхита и даже пневмонии. Кроме того, данная инфекция способна спровоцировать летальные исходы. Об этом рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам врача, пик заболеваемости обычно фиксируют в октябре–ноябре, апреле–мае. Заражение происходит через воздух, а также контактным путями, пояснила эксперт.

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Она отметила, что в группе риска находятся новорожденные, пожилые люди и пациенты с хроническими недугами.