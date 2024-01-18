Общество 18 января 2024, 12:12 Врач Ратникова: конъюнктивит и боли в груди могут указывать на микоплазменную пневмонию

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В России участились случаи микоплазменной пневмонии. Как самостоятельно заподозрить заболевание, рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова в беседе с сайтом «Санкт-Петербург».

Врач напомнила, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Отличная среда для ее распространения — школа и детский сад, добавила Neva.Today.

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Среди симптомов — повышенная температура тела, неприятные ощущения в горле, насморк и кашель. Кроме того, на микоплазменную пневмонию могут указывать конъюнктивит и боли в грудной клетке, пояснила эксперт.