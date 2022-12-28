Общество 28 декабря 2022, 17:10 Врач рассказала, в каком корректирующем белье можно встречать Новый год Утягивающее белье не должно вызывать дискомфорта

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Белье с сильной утяжкой может привести к неприятным последствиям для здоровья, если надеть его в новогоднюю ночь. Об этом сообщила врач-диетолог в беседе с Life.

По словам специалиста, корректирующее белье обязательно должно быть подобрано строго по размеру. Также оно не должно вызывать неприятных ощущений на коже и вызывать дискомфорта.

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Отмечается, что надеть утягивающее белье в новогоднюю ночь можно в случае, когда оно с невысокой степенью утяжки. При перееданиях белье с сильной утяжкой может привести к изжоге и вздутию желудка.

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