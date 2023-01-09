Общество 09 января 2023, 12:37 Врач рассказала, почему следует избегать сверхнагрузок после новогодних праздников Врач Надежда Чернышова: на восстановление организма потребуется двое суток freepik

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Россияне входят в свой привычный режим после череды новогодних праздников. В беседе с News.ru врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от сверхнагрузок тех людей, которые на регулярной основе посещают тренажерный зал.

По словам специалиста, после новогодних праздников с употреблением алкогольных напитков тренирующимся в спортивных залах россиянам необходимо дать себе как минимум двое суток отдыха. За это время организм восстановится и будет готов к очередным физическим нагрузкам.

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Врач подчеркнула, что идти заниматься в тренажерный зал в состоянии похмелья крайне травмоопасно. У человека могут трястись руки и подкашиваться ноги, что, в свою очередь, может привести к серьезным травмам во время тренировки. Лучше всего после праздников дать более щадящую физическую нагрузку организму.

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