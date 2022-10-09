Врач рассказала о вреде народной медицины | 360°

Общество 09 октября 2022, 07:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Врач рассказала о вреде народной медицины Врач-эксперт Демьяновская рассказала о минусах применения горчичников и банок freepik

Читать 360tv в

Врачи не рекомендуют народную медицину в качестве основного способа лечения и профилактики ОРВИ. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Горчичники, банки, парение ног оказывают согревающий эффект на тело и стимулируют кровообращение. Это заставляет организм мобилизовать собственные ресурсы и процессы. Однако необходимо запомнить главное: эффективность перечисленных народных методов в лечении и профилактики простудных заболеваний научно не доказана», — заявила она.

Реклама

Но если действовать без учета противопоказаний по здоровью, не соблюдая определенные правила, то можно серьезно навредить организму и усугубить течение болезни. Можно случайно создать дополнительную нагрузку на и без того истощенный организм.

Реклама

Банки, из-за механического втяжения кожи при вакуумном воздействии, могут повредить кровеносные сосуды. Они также противопоказаны людям, страдающим гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. На горчичный порошок может быть аллергическая реакция. Растирание уксусом или спиртом из-за резкого снижения температуры кожи сужает сосуды, отчего может расти температура тела. У каждого «народного» метода найдутся противопоказания, и о них обязательно надо знать.

До этого врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что небольшое количество алкоголя полезно. Он сохраняет чистыми сосуды и поддерживает психическое здоровье.

0 0 0 0 0 1