Врач рассказала о вреде народной медицины | 360°

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Врач рассказала о вреде народной медицины

Врач-эксперт Демьяновская рассказала о минусах применения горчичников и банок

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Врачи не рекомендуют народную медицину в качестве основного способа лечения и профилактики ОРВИ. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Горчичники, банки, парение ног оказывают согревающий эффект на тело и стимулируют кровообращение. Это заставляет организм мобилизовать собственные ресурсы и процессы. Однако необходимо запомнить главное: эффективность перечисленных народных методов в лечении и профилактики простудных заболеваний научно не доказана», — заявила она.

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Но если действовать без учета противопоказаний по здоровью, не соблюдая определенные правила, то можно серьезно навредить организму и усугубить течение болезни. Можно случайно создать дополнительную нагрузку на и без того истощенный организм.

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Банки, из-за механического втяжения кожи при вакуумном воздействии, могут повредить кровеносные сосуды. Они также противопоказаны людям, страдающим гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. На горчичный порошок может быть аллергическая реакция. Растирание уксусом или спиртом из-за резкого снижения температуры кожи сужает сосуды, отчего может расти температура тела. У каждого «народного» метода найдутся противопоказания, и о них обязательно надо знать.

До этого врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что небольшое количество алкоголя полезно. Он сохраняет чистыми сосуды и поддерживает психическое здоровье.

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