Общество 20 декабря 2022, 14:42 Врач рассказала о пользе обтирания снегом Врач Надежда Чернышева: снег улучшает кровоток

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Большинство россиян любят в зимнее время года проводить свои выходные в бане. После распаривания принято обтираться снегом, о плюсах и минусах такой процедуры рассказала врач Надежда Чернышева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, благодаря обтиранию снегом у человека улучшается кровоток. Также такая процедура способна усилить иммунитет.

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Отмечается, что окунаться в снег не стоит людям с различными хроническими заболеваниями и тем, кто совсем недавно переболел простудой.

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