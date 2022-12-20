20 декабря 2022, 14:42
Врач рассказала о пользе обтирания снегом
Врач Надежда Чернышева: снег улучшает кровоток
Большинство россиян любят в зимнее время года проводить свои выходные в бане. После распаривания принято обтираться снегом, о плюсах и минусах такой процедуры рассказала врач Надежда Чернышева, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, благодаря обтиранию снегом у человека улучшается кровоток. Также такая процедура способна усилить иммунитет.
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Отмечается, что окунаться в снег не стоит людям с различными хроническими заболеваниями и тем, кто совсем недавно переболел простудой.
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