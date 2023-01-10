Общество 10 января 2023, 16:55 Врач рассказала о методах борьбы с апатией после новогодних праздников Планы на будущее помогут не впасть в депрессивное состояние после продолжительных каникул

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Нередко после окончания новогодних каникул на смену веселью приходит раздражение и апатия. О том, как побороть негативные состояния, рассказала клинический психолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Валерия Рыжик в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, определение четкого плана на ближайшее будущее поможет человеку не впасть в апатию и наметить определенные цели в жизни.

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Также психолог порекомендовала наладить режим питания и сна.

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