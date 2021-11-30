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    30 ноября 2021, 11:14

    Врач рассказала, как справиться с низким давлением

    Терапевт Чернышова: хроникам в дни низкого атмосферного давления лучше поберечься

    Полина Гребенщикова

    Синоптики сообщили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве 30 ноября. Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с «Ридусом» рассказала, как справиться с этим явлением метеозависимым людям.

    Врач рассказала, как справиться с низким давлением

    Тяжелее всего переносят низкое давление люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто недавно тяжело болел.

    «Лучше, если в этот день не будет генеральной уборки или сложных задач по работе — лучше ограничиться в этот день привычной рутиной, чтобы не слишком сильно уставать. Все-таки при этом не нужно весь день лежать в постели, лучше встать и сделать небольшую утреннюю зарядку с открытой форточкой — несколько упражнений, разгоняющих кровь», — сказала врач.

    Для разгона крови она также посоветовала принимать контрастный душ. Это нужно для того, чтобы внутреннее давление пришло в гармонию с внешним.

    В такие дни лучше отказаться от тяжелой еды и тонизирующих напитков.

    «Лучше пить напитки с натуральными бодрящими компонентами — травяные чаи, имбирь с лимоном и медом и просто чистую воду в достаточном количестве. Чем больше дефицит воды, тем труднее организму поддерживать правильное давление», — предупредила Чернышова.