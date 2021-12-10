Врач рассказала, как подготовиться к «ненецким» морозам

Врач-терапевт Анастасия Луканина рассказала москвичам, как противостоять «ненецким» морозам, которые придут в столицу в ближайшие выходные. По словам специалиста, нужно одеваться многослойно, чтобы препятствовать переохлаждению организма. Об этом написала «Газета.ru».

«Каждый слой одежды создает воздушную подушку и препятствует переохлаждению. Однако одежда не должна быть из синтетических тканей. Если человек испытывает физические нагрузки и потеет, синтетическая одежда будет намокать и человек замерзнет», — сказала она.

Луканина посоветовала надевать под одежду термобелье. По словам специалиста, оно сможет согреть человека даже в лютые морозы, однако надо знать, какое термобелье для каких случаев жизни подойдет.

«Существует огромный выбор термобелья с хлопковыми волокнами, эластановыми волокнами, шерстяное термобелье и т. д. Каждое термобелье имеет свое назначение. Например, есть специальная одежда для физических нагрузок, которая совершенно не сработает, если человек просто стоит на автобусной остановке. Есть термобелье, которое работает даже тогда, когда человек малоподвижен. Необходимо помнить, что сейчас есть одежда для разного образа жизни и подвижности», — заключила Луканина.