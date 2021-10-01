Врач рассказала, как перенесла вакцинацию от ковида во время беременности

Акушер-гинеколог Ольга Ряшенцева во время беременности одна из первых привилась российской вакциной «Спутник V». О том, какие ощущения были у не после прививки, написал RT.

По словам Ряшенцевой, после первого компонента прививки у нее повысилась температура и были небольшие мышечные боли.

«Но прием нурофена мне очень помог, он разрешен к применению во время беременности, он безопасен, если не принимать его часто. Как доктор я понимаю, что самое страшное, что меня ждало на введение „Спутника V“, — это повышение температуры», — сообщила врач.

Она отметила, что человеку без медицинского образования «трудно понять, как это все работает». По ее словам, любая прививка нацелена не на то, чтобы дать 100%-ую защиту от инфекции, а на то, чтобы защитить от тяжелых форм заболевания.

«Вакцинируя беременную, мы преследуем две цели: защитить маму и защитить новорожденного. Потому что организм мамы как более зрелый может в последние недели беременности дать заряд антител ребёнку на первые месяцы жизни», — заключила она.