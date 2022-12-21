Общество 21 декабря 2022, 10:49 Врач рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь Врач Дарья Русакова: обычный режим питания поможет избежать переедания

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Праздничный стол в новогоднюю ночь всегда ломится от разнообразия блюд, хозяйки начинают готовить с самого утра 31 декабря. О том, как избежать переедания во время праздника, рассказала кандидат медицинских наук Дарья Русакова в интервью «Москве 24».

По словам специалиста, лучше всего в этот день придерживаться обычного режима питания и плотно поужинать.

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Многие люди целый день ждут наступления новогодней ночи, чтобы попробовать разнообразные деликатесы, однако в этом случае на ЖКТ будет оказана сильная нагрузка.

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