Общество 13 января 2023, 12:49 Врач рассказала, чем опасно окрашивание волос в подростковом возрасте Окрашивание в незрелом возрасте может спровоцировать аллергию freepik

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Многие дети в подростковом возрасте пытаются максимально раскрыться через свой внешний вид, в этом им помогает разноцветное окрашивание волос. Однако при выполнении данной процедуры в некачественном салоне как у взрослых, так и у подростков могут появиться аллергические реакции, рассказала трихолог-дерматовенеролог Татьяна Егорова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, нередки случаи с неудачными и даже опасными для здоровья окрашиваниями волос в некачественных салонах красоты, когда у человека после процедуры появляется кожных дерматит и аллергия.

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Егорова порекомендовала очень тщательно подходить к подбору салона для окрашивания. Здесь важно обратить внимание на отзывы посетителей и на соответствующие лицензии учреждения.

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