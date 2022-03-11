Врач рассказала, чем могут быть опасны корвалол и валерьянка при лечении стресса

Если у человека проявляются симптомы стресса, то лечение должно быть оперативным. Однако использовать при этом популярные корвалол и валерьянку не всегда может быть безопасно. С таким мнением выступила врач-терапевт Надежда Капнинская.

Она отметила, что и эти средства нужно применять под контролем врача и быть при этом крайне осторожными. «Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены», — рассказала Капнинская в беседе с РИА «Новости». По ее словам, «в легких случаях синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний, в тяжелых — возможны судороги, делирий».

Насчет валерьянки эксперт поделилась, что если употреблять ее неправильно, это может привести к паническим атакам или к хронической бессоннице. А длительное употребление этого средства в дозах, которые превышают рекомендованные, может привести к нарушению моторики кишечника.

По словам эксперта, даже обычные травяные чаи, с чьей пользой спорить невозможно, должен назначать исключительно специалист. У некоторых трав есть сильные побочные эффекты. Их желательно ограничивать в приеме. Особенно это актуально для тех, у кого наблюдаются аллергические реакции. Например, при гипертонии нужно быть крайне аккуратными с теми травами, которые могут поднять давление. Часть природных средств не рекомендуется применять при беременности или при кормлении грудью.