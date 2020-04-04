Врач рассказал, в каких случаях нужно носить маску

Носить медицинскую маску на улице не имеет смысла — в нее набьется пыль, а вирусы в воздухе не летают. О защите стоит подумать, если есть вероятность контакта с зараженным коронавирусом. Но 100% гарантии маска не даст.

«Носить маску на улице бесполезно, она просто забьется пылью — вот и весь эффект. Потому что вирусы не летают в воздухе. В отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы, которые могут находиться на разных поверхностях», — рассказал во время беседы с «АиФ» доктор медицинских наук Сергей Яковлев.

Собеседник подчеркнул, что маску стоит надеть в метро, магазине или медицинском учреждении, где есть вероятность контакта с зараженными людьми. Это средство защиты нельзя носить более двух-трех часов и вообще зацикливаться на масках не стоит. Вирус заносится с руками, и если в доме есть инфицированный, то вирус будет везде — на ручках дверей и кнопках лифта. В этом случае будет правильнее тщательно продезинфицировать свои руки.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что здоровым людям маски носить не нужно. Из-за них можно ощутить ложное чувство защищенности и потерять бдительность. В России, по последним данным, коронавирусом заразился 4731 человек. Жертвами COVID-19 стали 43 человека.