Врач рассказал, в каких случаях нужно носить маску
«Носить маску на улице бесполезно, она просто забьется пылью — вот и весь эффект. Потому что вирусы не летают в воздухе. В отличие от бактерий, это не живые клетки, а просто инфицирующие частицы, которые могут находиться на разных поверхностях», — рассказал во время беседы с «АиФ» доктор медицинских наук Сергей Яковлев.
Собеседник подчеркнул, что маску стоит надеть в метро, магазине или медицинском учреждении, где есть вероятность контакта с зараженными людьми. Это средство защиты нельзя носить более двух-трех часов и вообще зацикливаться на масках не стоит. Вирус заносится с руками, и если в доме есть инфицированный, то вирус будет везде — на ручках дверей и кнопках лифта. В этом случае будет правильнее тщательно продезинфицировать свои руки.
Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что здоровым людям маски носить не нужно. Из-за них можно ощутить ложное чувство защищенности и потерять бдительность. В России, по последним данным, коронавирусом заразился 4731 человек. Жертвами COVID-19 стали 43 человека.