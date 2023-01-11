Общество 11 января 2023, 13:29 Врач рассказал, в каких случаях не стоит вызывать городскую бригаду скорой помощи Машина скорой помощи не приедет на вызовы из-за боли и давления

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Бригаду городской скорой помощи необходимо вызывать только в экстренных случаях, когда жизни человека угрожает опасность. Не стоит тратить время медиков по пустякам, сообщил врач-терапевт Лев Авербах в беседе с «ФедералПресс».

По словам врача, сотрудники скорой помощи могут по ключевым словам определить случаи, при которых не требуется вызов городской спецмашины. Так, скорая не приедет при жалобах пациента на давление и определенные виды боли.

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При возникновении недугов, которые не угрожают жизни человека, лучше всего позвонить в районную скорую помощь.

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