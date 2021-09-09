Врач рассказал про опасность штаммов «дельта плюс» и «мю» для россиян

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский объяснил, насколько опасны новые штаммы коронавируса для россиян. По его словам, к этим видам инфекции нужно относиться серьезно, но без всякой паники. Комментарий специалиста опубликовала радиостанция Sputnik.

«Периодически сообщают о новых штаммах — „дельта плюс“, „мю“ и других, которые „вызывают беспокойство“. Надо относиться к этим штаммам серьезно, но без паники. Их надо отслеживать, изучать, тратить средства на секвенирование образцов от больных. В настоящее время доминирующим штаммом SARS CoV-2 на территории многих стран, включая РФ, является „дельта“. Он настолько хорошо приспособлен к заражению людей, что „не пускает“ в популяцию другие штаммы. Однако нужно в полной мере уделять внимание „дельта плюс“, поскольку он произошел от „дельты“ и, очевидно, нашел свою площадку в популяции», — рассказал эксперт.

«Дельта плюс» — мутация широко распространившегося штамма «дельта». Ранее глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что российские вакцины от коронавируса способны противостоять «дельта» и «дельта плюс». Эффективность препаратов остается на уровне выше 90%.