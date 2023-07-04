Общество 04 июля 2023, 05:06 Врач рассказал, почему в жаркую погоду тянет спать Терапевт Романенко: в жару человеку хочется спать из-за замедления процессов в организме Pxhere

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Физиологические процессы в организме замедляются в жаркую погоду, из-за этого человеку хочется спать. На такую закономерность указала врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с «Москвой 24». Чтобы побороть сонливость она рекомендовала больше пить воды.

«Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре, охладиться. А как он может охладиться? Он замедляет процессы обмена веществ, уменьшает теплопродукцию», — объяснила Романенко.

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По ее словам, даже когда человек особо не двигается, не занимаемся физкультурой, он все равно вырабатывает энергию, тепло. Когда на улице жаркая погода, организму нужно замедлить выработку тепла, отметила врач. Именно поэтому он притормаживает обменные процессы.

«Раз все это замедляется, человеку хочется спать. Это такой режим самосохранения организма», — добавила Романенко.

Чтобы побороть сонливость в жаркую погоду, рекомендуется пить больше воды. Как объяснила Романенко, когда человек пьет больше жидкости, то он больше потеть, организм при этом охлаждается и человеку меньше хочется спать.

Резкое погружение в холодную воду при жаркой погоде может привести к летальному исходу, предупредил доктор медицинских наук Дмитрий Березовский. Он объяснил, что холодная вода может вызвать спазм сосудов. Из-за этого может нарушиться сердечный ритм, что приведет к потере сознания.