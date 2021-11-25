Врач рассказал об опасности елочных игрушек

Елочные игрушки и новогодние украшения, изготовленные из токсичного пластика, могут серьезно навредить здоровью. Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал Общественной службе новостей, какие елочные игрушки покупать нельзя.

«Производители елочных украшений могут использовать токсичные вещества, при этом их продукция будет проходить по ГОСТу, если такие „яды“ не превышают допустимую концентрацию. Однако в этом случае не учитывается опасность накопления подобных веществ в организме человека», — рассказал врач.

Наибольшую опасность несут в себе игрушки из пластика.

«Некачественное сырье или нарушение технологии часто приводят к высвобождению отравляющих веществ. В итоге ежегодно в новогодние праздники медики фиксируют случаи химических отравлений и сильнейших аллергических реакций. Ведь мало кто допускает мысль, что милый снеговик, присыпанный блестками, или поющая снежинка, желающая всех благ в новом году, могут отравить», — пояснил Асанов.

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно избегать покупки игрушек с резким запахом. Гирлянды лучше покупать в специализированных магазинах. Если гирлянда начала источать неприятных запах после включения — пользоваться ей нельзя.

Изготовить елочные игрушки можно и самостоятельно, предложил Асанов. Этот процесс принесет незабываемые впечатления всем членам семьи.