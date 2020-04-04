Врач рассказал об опасности бега на улице во время эпидемии

«Если вы будете бежать вслед за человеком с коронавирусом на расстоянии одного метра как минимум 15 минут и он будет без конца кашлять, тогда вероятность [заражения] высока», — рассказал кандидат медицинских наук Михаил Глотов в эфире «Соловьев LIVE» на YouTube.

Он отметил, что бег очень популярен среди сограждан и выразил надежду, что власти в будущем смогут сделать какие-то поблажки любителям этого вида активности. Но это будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.

Глотов подчеркнул, что может возникнуть проблема, если людям в режиме самоизоляции разрешат бегать. Сразу появятся те, которые захотят присоседиться, а это будет уже бег толпой — в сложившейся ситуации вещь недопустимая.

О пандемии коронавируса ВОЗ объявила 11 марта. Во всем мире инфекцию подхватили уже более миллиона человек. Президент России Владимир Путин объявил апрель нерабочим. В регионах действует режим строгой изоляции. Людям нельзя выходить на улицу без крайней необходимости. Всего в РФ 4149 заразившихся. От COVID-19 умерли 34 человека.