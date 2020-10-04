Врач рассказал об опасном способе использования маски

Если защитную маску использовать неправильно — носить несколько дней и прятать в карман, — она может стать опасной. Вирусу в тепле комфортно, и от этой маски, которая призвана защищать от инфекции, можно заразиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

«У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо», — приводит издание слова Алексеевой.

Собеседница добавила, что в тепле квартиры вирусу на такой маске становится комфортно. Алексеева призвала использовать это средство индивидуальной защиты так, как советует Роспотребнадзор: носить не дольше двух часов, снимать аккуратно за дужки и выбрасывать в герметичном пакете.

Ранее в Минздраве напомнили основные правила ношения защитной маски. Если она многоразовая, ее нужно часто стирать, а в перерывах между ношением убирать в специальный мешочек. Одноразовую медицинскую маску необходимо носить стерильной стороной к лицу не дольше двух часов.