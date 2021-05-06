Врач рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19

Алкоголь противопоказан переболевшим COVID-19. Интоксикация от спиртного может ухудшить состояние человека.

Главный нарколог Москвы Евгений Брюн в разговоре с РИА «Новости» отметил, что алкоголь не стоит пить, если переболел любым вирусным заболеванием.

«Категорически нельзя. Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19, — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», — отметил он.

Нарколог также отметил, что злоупотреблять спиртными напитками не стоит в душных помещениях. Это может привести к гипоксии головного мозга, которая приводит к тяжелым формам опьянения или сердечным проблемам.

Ранее в России предложили запретить продажу энергетиков для несовершеннолетних. Такое предложение высказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она заявила, что в составе энергетиков есть большое количество кофеина, различные стимуляторы, таурин, ароматизаторы, красители, которые могут навредить здоровью детей.