Врач рассказал о травмировании на детских площадках

Примерно 30% всех детских травм получаются на детских площадках, когда дети остаются без присмотра. Об этом «Радио 1» рассказал врач-травматолог Александр Григорьев.

Причина чаще всего кроется в том, что родители оставляют детей на площадках без присмотра. Резиновое покрытие защитит ребенка от тяжелых травм головы, но не от других повреждений, написало ИА НСН.

Особую опасность представляют новые площадки с лестницами без перил и сетками с большими проемами, а также высокие домики и горки.

По словам Григорьева, чаще всего на площадках травмируются дети в возрасте от трех до восьми лет. Детей такого возраста не стоит оставлять без присмотра, также им не нужно позволять играть в слишком активные игры на высоких конструкциях.

«Просто залезть и скатиться с горки — это один вопрос, а когда они начинают играть в салочки, догонялочки в этих домиках — там и начинаются как раз эти травмы», — сказал врач.