Врач рассказал о теории влияния очередности рождения на жизнь человека

Врач-терапевт Тристан Коллазо опубликовал в TikTok видеоролик с рассказом о теории, согласно которой очередность появления детей на свет влияет на их личность и жизнь, написал сайт «Экономика сегодня».

По его словам, первый ребенок ответственный и обычно имеет черты перфекциониста. Дело в том, что на первенца родители возлагают много надежд. Второе чадо вырастает в постоянной конкуренции со старшим братом или сестрой. Как правило это открытые, приспособленные люди, которые без труда осваивают различные навыки.

Как заметил Коллазо, средние дети оказываются в самом непростом положении. Они часто держат обиду на более успешных наследников.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил об исследовании, проведенном Колумбийским университетом США. Ученые опросили более 1,5 миллионов респондентов и пришли к выводу, что месяц рождения соотносится с заболеванием, которому может быть подвержен человек.

Родившиеся в январе часто страдают от гипертонии и кардиомиопатии. Рожденные в феврале испытывают проблемы с дыхательной системой.