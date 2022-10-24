Врач рассказал о состоянии раненного под Донецком военкора Семена Пегова | 360°

Общество 24 октября 2022, 10:30 Врач рассказал о состоянии раненного под Донецком военкора Семена Пегова Директор травмоцентра Боряк: состояние военкора Пегова удовлетворительное РИА "Новости"

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Состояние раненного под Донецком военного корреспондента Семена Пегова оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщил директор Республиканского травматологического центра Андрей Боряк.

«Лечим, делаем все, что необходимо», — сказал Боряк.

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По его словам, ночь для раненого прошла нормально, сильных болей не отмечалось.

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Директор травмоцентра обратил внимание на позитивный настрой журналиста, который так важен для быстрого выздоровления. Он рассказал, что Пегов улыбается, шутит с медсестрами и врачами, не теряет оптимизма.

Ранее сообщалось, что у военного корреспондента «отключены только ноги». Операция проводилась на них. Врачи диагностировали у Пегова открытый перелом нескольких пальцев ноги и рваные раны ступни. После операции Пегов дал интервью.

Сам же журналист рассказал, что получил ранение, наступив на снаряд, написали «Известия». Позднее появилось видео, где Пегову с перевязанной ногой помогали перебраться из одной машины в другую для дальнейшей эвакуации.