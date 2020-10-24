Врач рассказал о смерти 5 пациентов на ИВЛ из-за недостатка кислорода в больнице Ростова-на-Дону

Анестезиолог-реаниматолог рассказал о пяти пациентах ростовского госпиталя № 20, которые умерли из-за нехватки кислорода. Они болели COVID-19 в тяжелой форме и находились на аппаратах ИВЛ.

Подробности их гибели рассказал анестезиолог-реаниматолог, который в ту ночь дежурил в госпитале № 20 Ростова-на-Дону. В этой клинике лечат пациентов с подтвержденным коронавирусом. Слова врача опубликовала у себя в Facebook юрист Екатерина Гордон, которая ведет свое расследование гибели пациентов.

Врач рассказал, что вышел дежурить в смену с 21:00 до 03:00 — на 25-27 пациентов отделения было два доктора.

«На пересменке другая бригада отметила, что начал снижаться кислород в системе, у нас для этого установлен своего рода визуальный и звуковой индикатор», — процитировала юрист его слова.

Врач уточнил, что после звонка в кислородную ситуация улучшилась, однако показатели не вернулись к стандартным — давление было ниже обычной нормы, хотя аппараты и могли поддерживать 100% подачу кислорода. Однако в промежуток с 21:00 до 21:40 кислород снижался несколько раз — аппаратура «начала реагировать снижением кислорода пациентам». 21:40 ситуация ухудшилась, и аппараты не могли подавать пациентам кислород в достаточной концентрации — он не поднимался выше 70%. При этом начал раздаваться непрекращающийся гул.

Врачи звонили в кислородную, там обещали поправить ситуацию, но так и не могли нормализовать давление. Чтобы исправить ситуацию, врачи подключили личные кислородные резервы для отделения. Гул прекратился в 22:10, и врачи решили, что ситуация нормализовалась. Однако оказалось, что закончился резервный кислород, потому что запасы не были рассчитаны на такие объемы.

Аппараты подавали максимум 21% кислорода, состояние всех пациентов резко ухудшилось. Период полного отсутствия кислорода длился около 40 минут. «Пациенты начали прогрессивно ухудшаться с 21:10, как только участились перепады. В 21:10 была фиксирована первая клиническая смерть, пятая клиническая смерть была фиксирована около 22:30», — рассказал врач.