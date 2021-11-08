Врач рассказал о схожести симптомов COVID-19 с симптомами ОРВИ и гриппа

Вирусолог Александр Лукашев в разговоре с RT подтвердил схожесть симптомов COVID-19 с симптомами ОРВИ и гриппа. О том, что симптомы все чаще стали совпадать, ранее заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Врач рассказал, что в легкой форме коронавирусная инфекция по симптомам всегда напоминала простуду, а нередко протекала и вовсе бессимптомно.

«Поэтому говорить, что произошло радикальное изменение в клинике коронавирусной инфекции, кроме ее ускорения, на мой взгляд, сложно. Это было всегда. Еще с самого начала пандемии одна из основных сложностей борьбы с ней заключалась в том, что многие инфекции были бессимптомными или протекали с легкими простудными симптомами», — заключил вирусолог.