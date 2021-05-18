Врач рассказал о росте числа психически больных в России

Высокий уровень стресса и низкая физическая активность привели к росту числа людей, страдающих психическими расстройствами. Об этом Ura.ru рассказал врач-психиатр Михаил Баклушев.

По его словам, если раньше человек был физически более активен и расходовал свою энергию, то сейчас «тревожащих факторов множество, а той физической активности, на которую мобилизовалась нервная система, нет».

«Поэтому стало больше психосоматических и невротических заболеваний», — сделал вывод врач.

Еще одной причиной увеличения числа больных могла стать лучшая выявляемость таких заболеваний, добавил собеседник.

Баклушев также рассказал, что обострения психических заболеваний могут происходить из-за смены погоды и продолжительности солнечного дня. Так, весенний подъем наблюдается в апреле–мае. Нынешний «нехороший период» уже сходит на нет, добавил специалист.

На днях в Минздраве сообщили, что в стране зарегистрированы около 5,6 миллиона человек, страдающих психическими расстройствами.

Всем им требуется медицинская помощь, а также медицинская и социальная реабилитация, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, нет оснований полагать, что в ближайшие годы это число будет сокращаться.