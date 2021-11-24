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    24 ноября 2021, 19:40

    Врач рассказал о противопоказаниях вакцинации от коронавируса у детей

    Педиатр Мурадова: противопоказаний к прививке от коронавируса у детей почти нет

    Полина Гребенщикова

    Противопоказаний для прививки от коронавируса у детей в возрасте от 12 до 17 лет почти нет. Об этом рассказала «Ридусу» врач-педиатр Лина Мурадова.

    «Противопоказание для прививки — если ребенок находится в остром периоде вирусного заболевания. Например, у него ОРВИ с температурой 39 и выраженными простудными симптомами. Острое инфекционное заболевание со стороны ЖКТ, которое сопровождается повышением температуры тела, поносом и рвотой», — сказала врач.

    Кроме того, не стоит делать прививку в период обострения хронических заболеваний — например, пиелонефрита.