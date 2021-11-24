Врач рассказал о противопоказаниях вакцинации от коронавируса у детей

Противопоказаний для прививки от коронавируса у детей в возрасте от 12 до 17 лет почти нет. Об этом рассказала «Ридусу» врач-педиатр Лина Мурадова.

«Противопоказание для прививки — если ребенок находится в остром периоде вирусного заболевания. Например, у него ОРВИ с температурой 39 и выраженными простудными симптомами. Острое инфекционное заболевание со стороны ЖКТ, которое сопровождается повышением температуры тела, поносом и рвотой», — сказала врач.

Кроме того, не стоит делать прививку в период обострения хронических заболеваний — например, пиелонефрита.