Врач рассказал о проблемах с голосом у переболевших COVID-19

Врачи заявили, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с осиплостью и другими проблемами с голосом. Симптомы проявляются даже через несколько месяцев после болезни.

«Наблюдаем пациентов, которые перенесли COVID-19, с формированием осиплости в дальнейшем или с сохраняющейся осиплостью после перенесенного заболевания. Причем тенденция к сохранению жалоб на нарушение голоса растет, и она не связана со временем заболевания. То есть это может и через месяц возникнуть, может сохраняться и длиться несколько месяцев», — рассказала РИА «Новости» руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко.

Специалист объяснила, что из-за респираторного характера инфекции болезнь затрагивает весь респираторный тракт: гортань и верхние дыхательные пути. При этом роли не играет, в какой форме человек перенес болезнь.

«А если люди находились на кислородном обеспечении, на ИВЛ, а, может быть, были трахеостомированы, то, естественно, воспалительный процесс в верхних дыхательных путях, в том числе ларингит, имеет место быть», — добавила она.

Осипова отметила, что сейчас именно с проблемами горла, в том числе и нарушением голоса, к ним приходят пациенты с постковидным синдромом.