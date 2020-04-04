Врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19

«Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал Проценко, заметив, что пациенты оказались гораздо моложе, чем предполагали медики.

В Минздраве ранее отмечали, что риск перенести инфекцию в более тяжелой форме увеличивается с возрастом. За последние сутки в столице COVID-19 выявили у 210 человек от 18 до 45 лет, возраст еще 143 заболевших — от 46 до 65, пациентов старше 65 лет было 67. Кроме того, заболели 14 детей.

Сейчас в Москве в общей сложности насчитывается 3357 случаев заражения коронавирусом. Из них 836 человек лечатся на дому, так как болезнь у них протекает в легкой форме.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в декабре 2019-го. За несколько месяцев инфекция распространилась практически на все страны мира. По данным ВОЗ, заразились уже больше миллиона человек.