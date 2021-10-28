Врач рассказал о новых осложнениях коронавируса

Практикующий врач-инфекционист Денис Мирошников рассказал Общественной службе новостей о новых осложнениях, которые стали появляться у пациентов с ковидом. В частности, это смешанные инфекции и сепсис.

«Глядя на пациентов в нашем ковидном госпитале, могу сказать, что чаще стали встречаться микст-инфекции (то есть смешанные). Проще говоря, это когда человек одновременно болеет несколькими видами вирусов. Обычно такое заболевания протекают очень тяжело. У некоторых в дополнение к вирусным развиваются и бактериальные пневмонии. Раньше такое встречалось редко», — сказал врач.

Самое тяжелое из осложнений ковидной пневмонии — сепсис, или заражение крови. Такое осложнение очень опасно и может привести к летальному исходу.

Врач призвал вакцинироваться от коронавируса во время локдауна тех, кто еще этого не сделал — только так можно остановить мутацию вируса.