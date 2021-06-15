Врач рассказал о навязывании дорогих лекарств в поликлиниках и аптеках

Часто врачи назначают пациентам не оправдано дорогое лекарство, которое может быть малоэффективным. Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко отметила, что многие дорогие препараты можно заменить дешевыми аналогами.

«Нередко дорогостоящие и излишние препараты назначают пациентам, которые имеют хронические заболевания. В этом случае проще навязать определенное лекарство, потому что человек долго терпит боль и хочет побыстрее избавиться от нее», — рассказала Юлия Ткаченко агентству «Прайм».

По ее словам, врачи порой назначают лекарства и витамины, которые не доказали своей эффективности. Также пациентам могут выписать намного больше препаратов, чем ему потребуется, чтобы вылечиться.

Врач посоветовала россиянам расспрашивать у специалиста о способе лечения, который он подобрал. Узнать стоимость лекарства, его аналоги, о доказанной эффективности и побочных действиях. Также можно обратиться к другому врачу за вторым мнением.

Юлия Ткаченко порекомендовала пользоваться порталом «Расстрельный список препаратов», где указаны все препараты с недоказанной эффективностью.