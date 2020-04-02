Врач назвал мифы о лечении коронавируса

По словам врача, ему постоянно пишут письма, что разные продукты, травы и лекарства помогают при лечении от коронавируса. Например, имбирь или сочетание лимнной кислоты с медом.

«Честно обещаю, если появится то, что реально помогает, то вам это озвучу», — заявил Комаровский.

Он удивился, что видео «богом посланный имбирь» набрало сотни тысяч просмотров.

«Я вас не понимаю. Вы думаете, что науке известно, что имбирь помогает, но она упорно молчит? Расслабьтесь, не надо этого всего», — подчеркнул доктор.

О результативности березового сока, если его «пить весь сезон прямо с дерева» Комаровский ответил, что это правда.

«Если вы ляжете под березой и весь сезон будете жить там, не подходя к людям, то вас действительно не возьмет коронавирус», — пошутил он.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как обезопасить себя во время карантина. По его словам, двухметровая дистанция между людьми заменит медицинские маски.

В России сейчас зафиксировано 3548 случаев заражения, по данным стопкоронавирус.рф. Погибли 30 человек.