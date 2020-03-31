Врач рассказал о худшем варианте развития пандемии коронавируса

Самый плохой сценарий пандемии коронавируса уже случился в Италии и Испании. Там много пожилых людей, а здравоохранение с проблемой не справляется. Но может быть еще хуже — если вирус будет мутировать и возвращаться.

Как рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале, если коронавирус будет мутировать и возвращаться каждый год, то у людей не сможет сформироваться иммунитет.

«То есть у нас не будет устойчивого иммунитета чисто по особенностям этого вируса. Или вирус будет мутировать, это будет повторяться — и мы не получим возможности создания адекватной вакцины», — заявил Комаровский.

Однако врач оптимистично смотрит вперед. Он выразил надежду, что ученым удастся создать вакцину от 2019-nCoV и его вирулентность снизится. По мнению Комаровского, самое плохое, что может сейчас случиться, — это безработица и удар по экономике.

Коронавирус начал распространяться по всему миру с конца 2019 года, когда впервые появился в Китае. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. После этого многие страны закрыли свои границ и приостановили авиаперелеты. Во многих регионах России ввели режим жесткой самоизоляции. Людям запретили выходить на улицу без серьезной причины.

Ранее врачи рассказали, что самоизоляция поможет людям наконец-то выспаться, восстановить хронически нарушенный режим питания и избежать. помимо коронавируса, сезонных простуд.