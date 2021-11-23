Врач рассказал, на что указывает бессимптомный коронавирус

Если ковид проходит бессимптомно — это повод не к радости, а к беспокойству. Об этом ИА Nation News рассказала вирусолог Елена Малинникова.

Если у человека, заболевшего ковидом, не поднимается температура и не появляется других неприятных симптомов, это может говорить о том, что иммунитет работает неправильно.

«„Бессимтомники“ — это люди, которые не имеют сильного иммунитета, носят вирус и распространяют его, не зная, что они инфицированы. Вирус остается у них в организме, иммунитет с ним не борется, не повышается температура. Это говорит о том, что иммунитет не справляется. Бессимптомное носительство характерно не только для коронавируса, но и для других инфекций. Вакцинация таких людей крайне нужна», — пояснила врач.