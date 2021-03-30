Врач рассказал, могут ли хоррор-квесты повлиять на психику

Психолог сообщил, что прохождение квестов в жанре хоррор не приведет к психическим нарушениям, поскольку такой вид деятельности связан только с эмоциональными реакциями. Он также отметил, что человек будет под временным впечатлением.

«Это временный эффект, когда посещаешь парк аттракционов и испытываешь новые для себя ощущения», — рассказал сайту телеканала «Звезда» психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он также отметил, что психические расстройства связаны с проблемами в работе головного мозга. По его словам, у тех, кто имеет такие проблемы, есть нарушения мозговой активности. Повреждение этого органа чаще всего происходит механичесеким путем: отравляющие вещества, удар в голову, сильные удары.