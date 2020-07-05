Врач рассказал, кому противопоказано мыться в холодной воде

Во время отключения горячей воды летом многие россияне, экономя время на ее разогревании и закаливая организм, начинают мыться под холодной водой. Медики бьют тревогу, ведь холодный душ имеет и противопоказания, а значит, закаляться таким способом можно далеко не всем.

В первую очередь мытье под холодной водой противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина. Ее слова приводит сайт «Аргументы и факты».

Дело в том, что в момент попадания под холодную воду в организме сосуды резко сужаются, а затем расширяются. Для людей, имеющих кардиологические проблемы, это вредно.

Специалист отметила, что граждане, непривычные к закаливанию, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно. Кроме того, хорошо помыться не удастся еще и потому, что моющие средства гораздо лучше ведут себя в теплой воде, в то время как холодная вода не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от них и от загрязнений.

«С точки зрения процесса мытья и качества смывания различных средств с кожи я бы не рекомендовала мыться под холодной водой», — заключила врач.

В столице уже началось плановое отключение горячей воды. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте мэра столицы. Чтобы проверить график отключения горячей воды по своему месту жительства, нужно только ввести в строку адрес дома.

Немного раньше плановое отключение горячей воды стартовало и в Подмосковье. В первый день интерактивную карту плановых отключений посетили более 10 тысяч человек.