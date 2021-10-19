Врач рассказал, кому из пациентов положен постоянный медотвод

Постоянный медицинский отвод от прививки против коронавируса могут получить люди, перенесшие анафилактический шок, коллаптоидное состояние или отек Квинке после предыдущих вакцинаций. Об этом в беседе с порталом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Медик отметил, что в имеющихся на сегодня инструкциях к вакцинам не так много оснований для поучения постоянного медотвода. Среди них все вышеописанные реакции на вакцину, а также острая аллергия на любой из компонентов препарата. Однако стоит отметить, что существующие вакцины специально создавались из веществ, которые максимально гипоаллергенны.

По словам Болибока, он ни разу не сталкивался с тем, чтобы какая-то из вакцин от коронавируса действительно привела к анафилактическому шоку.

«Ни разу не было описания, даже хотя бы как клинического случая», — отметил специалист.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев добавил, что по всем вопросам о медотводе нужно обращаться к своему участковому терапевту. Если какое-то из заболеваний, которое имеется у пациента, действительно является противопоказанием, то медик выдаст медотвод без всяких проблем.

Ранее в Минздраве уточнили, что противопоказанием для вакцинации является также период грудного вскармливания. Временный медотвод положен при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях и обострении хронических болезней.