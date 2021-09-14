Врач рассказал, какое варенье есть опасно

Варенье, которое хранится правильным образом, может стоять в холодильнике месяцами и даже годами. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала для радио Sputnik, как правильно хранить варенье, и перечислила признаки того, что варенье испортилось и есть его нельзя.

Варенье-«пятиминутка», приготовленное без длительной термической обработки, долго храниться не будет, его лучше употреблять сразу. Срок хранения варенья зависит от количества сахара — чем его больше, тем дольше хранится продукт.

«Важно хорошо проварить продукт, стерилизовать и закрыть железной, а не пластмассовой крышкой. Хранить его нужно в темном и прохладном месте, чтобы не допустить процесса окисления или развития патогенов, идеально — в холодильнике или погребе», — посоветовала Соломатина.

Если на поверхности варенья все же возникла плесень — есть его нельзя, даже если ее совсем немного.

«Плесень — лишь верхушка айсберга. Споры этого грибка есть в самом продукте, и, если они попадут в наш организм, наша иммунная система будет напряжена, печень будет напряжена. Если иммунитет ослаблен, может быть и видимое отравление», — пояснила врач.

В случае если крышка на банке варенья вздулась, есть его может быть смертельно опасно. Такое бывает, если ягоды плохо промыты. В таком случае в банку могут попасть опасные бактерии, вырабатывающие яд ботулотоксин, влияющий на нервную систему.

«Если банку герметично закрывают, они там прекрасно развиваются в безвоздушном пространстве, и все может закончиться летальным исходом», — предупредила специалист.