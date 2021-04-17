Врач рассказал, как выявить «развод» на ненужные анализы

Лишним назначением анализов грешат многие платные и ДМС-поликлиники. Среди них нередко бывают замечены анализы на биохимические показатели крови, гормональные и иммунологические исследования крови, онкомаркеры, и некоторые анализы в гинекологии. Как определить «развод» на ненужные анализы рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Специалист в беседе с агентством «Прайм» обратила внимание на избыточное назначение онкомаркеров. Она предупредила, что если врач назначает анализ на большое количество онкомаркеров без видимой на то причины, это уловка. Как пояснила Ткаченко, онкомаркеры никогда не назначаются здоровым людям в качестве скрининга, «это очень устаревший подход».

Платные клиники часто предлагают проверить иммунитет с помощью показателей крови. Такие анализы сдавать не стоит, поскольку в большинстве случаев человеку назначат широкую панель анализов с довольно малой информативностью. Чаще всего бессмысленными являются анализы на селен, цинк, кобальт и прочие редкие микроэлементы в организме, заметила Ткаченко.

Обман при назначении анализов может быть и если человек пришел в клинику для простой проверки здоровья, и уже после первого приема ему назначают большой список анализов, заметила собеседница агентства.

По словам Ткаченко, есть смысл в анализах на витамин D, витамин В12, фолиевую кислоту, железо. Если у человека возникают подозрения, что клиника разводит на деньги, собеседница агентства рекомендует обратиться к другому врачу в другой клинике и сравнить два врачебных мнения.