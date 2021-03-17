Врач рассказал, как укрепить иммунитет весной

Эффективные способы укрепить иммунитет в межсезонье назвал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В беседе с радио Sputnik он порекомендовал россиянам чаще гулять, полноценно питаться и заниматься спортом.

Медик обратил внимание на витамин D. Уровень солнечного витамина в организме напрямую влияет на иммунный ответ. В начале весны у россиян он зачастую низкий. Нужно проверить его уровень, и, если показатели ниже, чем нужно, восполнить недостаток.

«Если мы выявляем человека с дефицитом, начинаем подкармливать витамином, то в течение месяца, как правило, все выравнивается. Если у человека нормальный витамин D, его этим кормить не надо, потому что это ничего не улучшит», — заявил он.

Переизбыток витамина D может нанести больший вред, чем его недостаток.

При укреплении иммунитета не стоит рассчитывать на иммуномодуляторы или иммуностимуляторы. Большинство продаваемых средств, по заявлению Хухрева, имеют лишь опосредованное отношение к настоящим лекарствам. Врач пояснил, что эффективные иммуномодуляторы применяются при серьезных заболеваниях, например, при гепатите или ВИЧ.

Хухрев отметил, что повысить иммунитет каждому россиянину можно без приема таблеток. Нужно чаще бывать на солнце, заниматься спортом, правильно питаться и хорошо спать.