Врач рассказал, как справиться с барической ямой

Аномально теплая погода подходит к своему завершению в центре России. В конце недели ожидается осенний прогноз из-за влияния Балканского циклона, который добавит обильные ливни. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил телеканалу «Звезда».

Пик дождей выпадет на 21 апреля. Термометры покажут от 0…+5 градусов ночью во вторник. Днем же температурный пик едва дойдет до +8…+10. Эти показатели соответствуют климатической норме октября.

«Непогода будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления, что ввергнет москвичей в „барическую яму“. Со вторника на среду показания барометров понизятся сразу на 20 единиц. Это негативно скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей», — заявил Тишковец.

Конец недели будет более теплым, воздух прогреется до +15…+20. Вслед за этим ожидается еще одна волна похолодания. До конца месяца идеальной погоды стоит ждать.

Врачи рекомендуют следить в этот период за своим давлением и показателями сахара, чтобы легче переносить такие дни.

«Можно попить какие-то сосудистые препараты», — посоветовала терапевт Галина Слободина.