Врач рассказал, как реагировать на плохую погоду

Врач-психиатр, заведующая Центром постстрессовых состояний и нарушений сна клиники «Семейный доктор» Ирина Коробкова рассказала гражданам, как быть, если плохая погода и слякоть на улице начинают влиять на настроение и вызывать раздражительные эмоции. Об этом написал сайт «Мир 24».

По ее словам, любой человек в солнечный день чувствует себя гораздо лучше. У этого есть физиологическое обоснование. Благодаря солнечному свету вырабатывается витамин D, который участвует в синтезе серотонина — одного из главных нейромедиаторов, регулирующих настроение. Особенно нехватку солнечного света ощущают люди, страдающие депрессиями.

Позитивное мышление, внутреннее счастье, покой, гармония — все это в совокупности дает радость жизни. Когда человек здоров духом, умом и телом, ему всегда есть чем заняться, ему комфортно с самим собой. Поэтому плохая погода тут больше становится стереотипом, который передается из поколения в поколение.

Психолог рекомендует носить яркие цвета в одежде, слушать заводную музыку, есть вкусную и красивую еду, общаться с позитивными людьми. Веселая и зажигательная музыка дает драйв, а вкусная еда — силы и гармонию.